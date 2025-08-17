安定した数字を残し始めているソト。しかし、世間は厳しい評価を下し続ける(C)Getty Images夏場に入っても精彩を欠く“怪物”に対する評価は厳しさを増している。現地時間8月15日に本拠地で行われたマリナーズ戦で、メッツは9-11と敗戦。乱打戦で競り負けて、8月は2勝11敗と大ブレーキとなっている。ナショナル・リーグ東地区では2位につけているものの、首位フィリーズとは6ゲーム差と厳しい状況は続いている。【動画】小笠原