◆イースタン・リーグ巨人４―０西武（１６日・Ｇタウン）巨人の育成２年目・園田純規投手（２０）が、９回２安打１１奪三振でプロ入り初完封を飾った。１６日のイースタン・西武戦（Ｇタウン）に先発。２軍戦も長嶋茂雄さんの追悼試合として行われ、「３」を背負って登板。「こういう試合に登板できてすごく光栄。緊張したけれど気合入れて投げた」。自身最長の９イニング、同最多１１１球の熱投。５回以降は１人の走者も許