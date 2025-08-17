◇セ・リーグ中日0―6DeNA（2025年8月16日バンテリンD）中日は、両リーグ最多タイとなる今季19度目の零敗で、DeNAに5年連続シーズン負け越しが決まった。先発したドラフト1位・竹田の前に7回2安打零封されてプロ初勝利を献上。一方でエース・高橋宏は精彩を欠き、6回3失点で9敗目を喫した。6月29日の広島・佐藤柳を皮切りに、今季プロ初勝利を許した相手はこれで5人目だ。3位・DeNAと4ゲーム差に離され、「初見は、どこ