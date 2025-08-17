◇パ・リーグオリックス0―1西武（2025年8月16日京セラD）オリックスは前日“スミ1”で勝利も、この日は今季15度目の零敗で「1―0」返しを食らった。相手先発・与座の前に6回まで3安打と封じられ、岸田監督は「やり返されましたね。高低を使って、いい投球をされた」と渋い表情を浮かべた。4度あった得点圏に走者を置いた好機をものにできず6回5安打1失点と力投した先発・エスピノーザを援護できなかった。ナイターで日