青森県むつ市の住宅で見つかった男性の遺体が鋭利な刃物のようなもので刺されていたことが分かり、警察が殺人事件と断定して捜査しています。今月14日、青森県むつ市の住宅で血を流して死亡している坂井勇さんを警察が発見しました。司法解剖の結果、右脇腹付近を鋭利な刃物のようなもので刺されたことによる出血性ショックなどが死因と判明し、警察はきのう、殺人事件と断定しました。坂井さんが遺体で見つかったのは弟が一人で暮