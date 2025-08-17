気象台は、午前5時36分に、大雨警報（土砂災害）を中川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・中川町に発表 17日05:36時点上川、留萌地方では、17日朝から17日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中川町□大雨警報【発表】・土砂災害17日朝から17日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量45mmピーク時間17日朝■天塩町□大雨警報・土砂災害17日朝から17日夕方にか