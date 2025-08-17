◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）巨人は阪神先発・村上の前に、わずか２安打で二塁を一度も踏めずに完封負け。今年の完封負けは１１度目となったが、このうち５度が阪神戦になる。阪神の投手に２安打以下で完封を許したのは、２３年９月１２日（甲子園）西勇輝の２安打以来。巨人の本拠地では７１年７月１５日のダブルヘッダー２試合目、後楽園で伊藤幸男に１安打で喫して以来、５４年ぶり。東京