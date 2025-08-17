今週のテーマは「無双状態の美女なのに、狙った男を落とせない理由は？」という質問。さて、その答えとは？▶【Q】はこちら：百戦錬磨の恋愛テクを使った30歳美女が、狙った男からモテないのには理由があって…「あぁ、やっぱりな」澪と一緒にタクシーに乗った時、咄嗟にそう思った自分がいた。肌も発光していて綺麗でスタイルも良い、芸能系かと思うほど華やかで目を引く美人だと思う。でも、僕が彼女に惹かれないのには理由