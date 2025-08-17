◎17日に先発する巨人・赤星は練習後、大量のペットボトルを抱えて引き揚げ「徳積んでます」。大事なことですね。◎試合前練習で西武・児玉は大引内野守備走塁コーチのノックを好捕。「誰に教えてもらったんや？」と同コーチから聞かれ「大引さんに教えてもらいました！」。リズムの良い会話でした。