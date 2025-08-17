◇セ・リーグヤクルト3―5広島（2025年8月16日マツダ）ヤクルト先発の吉村が“一発病”の悪癖を露呈し、6敗目を喫した。2―2の6回、モンテロに左中間への勝ち越しソロを被弾。さらに2死一塁から代打ファビアンに左翼に特大の2ランを浴びて突き放された。6回8安打5失点と精彩を欠き「粘りきれず申し訳ない」とうなだれた。14被本塁打はロッテ・小島と並び両リーグワースト。高津監督は「狙ったところに投げられていない