巨人は16日、長嶋茂雄さんの「お別れの会」を11月21日に東京ドームで開催すると発表した。阪神戦の5回終了時に場内ビジョンの特別映像で明かされた。関係者の部の開式が午前10時半、一般の部の開場が午後3時から。7月に山口寿一オーナーが「今年の試合の日程が全て終わった後、11月下旬を想定し、東京ドームで開催したい」と明かしていた。