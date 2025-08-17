巨人2軍選手も全員が「背番号3」をつけイースタン・リーグ西武戦（ジャイアンツタウン）に臨み、4―0で快勝した。1軍は阪神に零敗。同じく全員「背番号3」で臨んだ3軍も慶大との練習試合（ジャイアンツ球場）に0―2で敗れたが、唯一意地を見せた。桑田2軍監督は「試合中に（1軍の敗戦を）聞いたけど、勝利を届けられた。選手、コーチ、スタッフが一丸となった結果」と天国の長嶋さんを思った。2安打11奪三振で完封勝利を挙げた