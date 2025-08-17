【ラ・リーガ第1節】(ソン・モイス)マジョルカ 0-3(前半0-2)バルセロナ<得点者>[バ]ラフィーニャ(7分)、フェラン・トーレス(23分)、ラミネ・ヤマル(90分+4)<退場>[マ]マヌ・モルラネス(33分)、ベダト・ムリキ(39分)<警告>[マ]マテウ・モレイ(9分)、マヌ・モルラネス2(24分、33分)、パブロ・トーレ(42分)、ハゴバ・アラサテ(25分)[バ]ラフィーニャ(45分+7)観衆:23,318人