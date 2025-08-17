巨人・田中将が今季限りでの引退を表明した中日・中田について「僕もホームラン何本かいかれてますけど、やっぱそこは一番の魅力のバッターだと思う」と語った。駒大苫小牧2年の05年夏、大阪桐蔭1年の中田と甲子園準決勝で対戦。内角球に対して中田がにらんで歩み寄ろうとしたシーンは有名で「インハイ投げてああやってなったら、そら“あ？”ってなる。だからって何もないですよ」と笑みを浮かべて振り返った。