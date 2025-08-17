◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2025年8月16日東京D）巨人のドラフト5位左腕・宮原がプロ初登板を果たした。0―3の9回に5番手として登板して1イニングを1安打無失点。首脳陣、選手らが長嶋さんの永久欠番である背番号3のユニホームでプレーした特別な一戦。背番号「57」の前に「3」を背負っての登板となり「絶対ないことなので、巡り合わせって凄いと思った」。1軍合流は急きょ言われ、試合前練習が終了したタイミングで東