◇パ・リーグ楽天5―9日本ハム（2025年8月16日楽天モバイル）楽天先発の内が3回2/3を7安打4失点の背信投球で5敗目を喫し、4月29日以来の貯金とはならなかった。「準備していたことができなくて、本当に申し訳ないです」と内。打線は好調の5番フランコが4、6回に2打席連発。ともに初球を捉え「芯で捉えることを念頭に置いて打席に入った結果」とうなずいたが、いずれもソロで空砲に。15安打を放ち、7点を追う9回に3点