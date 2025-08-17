◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2025年8月16日東京D）ミスターに白星を届けることができなかった。巨人はわずか2安打で今季11度目の零敗を喫し、勝率5割に逆戻り。長嶋さんの追悼試合で首位・阪神に完敗し、12ゲーム差に開いた。阿部監督は「とても残念。みんな重圧に負けちゃったかな。（長嶋さんが生きていたら）多分、めちゃくちゃ怒られたんじゃないですか」と恩師の顔を思い浮かべた。首脳陣、選手らが長嶋さんの永久欠