ドーパミンの分泌が「排便中枢」を活性化させるという（写真：Satoshi KOHNO／PIXTA）男性は下痢をしがちで、女性は便秘の人が多い……。そんなイメージをお持ちの人も多いかと思いますが、犀星の杜クリニック六本木院長の川本徹氏によれば、そのイメージは医学的にも説明がつくそうです。本稿では、性差によって正反対の働きをしてしまうこともある「自律神経」の重要性について、川本氏の著書『コンパクト版結局、腸が9割名