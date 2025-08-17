日々、魚に真剣に向き合う鮨職人にとって、火を操り完成される肉の世界は、力をたぎらせ、刺激をくれるもの。彼らが信頼を寄せる焼肉店は、素材への覚悟を持つ珠玉の店ばかりだった。― Recommender ―『銀座 鮨青木』の２代目店主。61歳。埼玉県出身。大学を卒業後、１年間アメリカに遊学。帰国後、京橋の名店『与志乃』で修業を積み、29歳で店を継ぐ。１．店主の働く姿にリスペクトが湧き、職人としての仕事の活力を得る『ゆうじ