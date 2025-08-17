DeNAに新加入した藤浪が17日の中日戦（バンテリンドーム）で移籍後初登板初先発する。3年ぶりの日本のマウンドとなり、傾斜も確認。「（広い）ピッチャーズパーク。自分のやるべきことに集中できれば」と気合を込めた。国内復帰後3度目の実戦調整だった6日のイースタン・リーグ巨人戦では7四死球など乱れて3回1/3で5失点。「（1軍は）よりシビア。いいものを見せられれば」と語った。