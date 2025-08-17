◇パ・リーグ西武1―0オリックス（2025年8月16日京セラD）西武・与座が母校に続く零封を見せつけた。沖縄尚学は甲子園で県勢初となる2試合連続完封を飾り、3回戦に進出。後輩たちの奮闘に「僕の高校時代と比べたらとんでもないこと。誇らしい」と刺激を受けて先発し、6回3安打無失点で1カ月ぶりの4勝目。「恥ずかしい姿を見せなくて済んで安心してます」と笑みをこぼした。23年以来2年ぶりに京セラドームで先発。高い