巨人・中川が国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。「1軍でそれだけ頑張ってこられた結果。素直にうれしい」と語った。15年ドラフト7位で東海大から入団。通算317試合で112ホールド、防御率2・93。今季も46試合に登板する左腕は、権利については「今はシーズンが終わるまで、チームのために頑張るだけかなと思う」と話すにとどめた。