◇セ・リーグDeNA6―0中日（2025年8月16日バンテリンD）悔しさを象徴する1枚の写真がスマホに残っている。明大4年の21年ドラフトで指名されず、会見場を去る姿だ。竹田は三菱重工Westでも指名漏れを経験し、DeNAに同1位入団した26歳のオールドルーキーだ。「凄く緊張した。勝つことができて良かった。8月までかかってしまいましたけど、今までやってきたことは間違いじゃなかった」プロ初登板初先発で初勝利。ドタバタ