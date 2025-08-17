◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）左肘じん帯損傷で離脱していた巨人の岡本和真内野手（２９）が１６日、阪神戦で１０２日ぶりに１軍復帰した。長嶋茂雄さんの追悼試合に「４番・三塁」でスタメン出場。１軍の舞台では２打数無安打、１四球と快音こそ響かなかったが、頼れる主砲がミスターに元気な姿を届けた。想像を超える熱量を感じ取り、バットを握る岡本の手に力が宿った。苦難を乗り越えて戻