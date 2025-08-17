◇明治安田Ｊ２リーグ▽第２６節秋田２−０札幌（１６日・大和ハウスプレミストドーム）北海道コンサドーレ札幌が、開幕４連敗以来となる連敗を喫した。１１日に就任した柴田慎吾監督（４０）の初采配となったホーム・秋田戦は、前後半ともミスが絡んで失点。０―２で敗れ、クラブ史上４人目の初陣白星とはならなかった。攻撃も４月２５日の大宮戦以来、１５試合ぶりの無得点に終わったが、後半だけで１５本のシュートを放