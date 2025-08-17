「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）無限の可能性を秘めた２１歳が、伝統の一戦で躍動した。スタメンに抜てきされた阪神・中川が、プロ初の３安打をマークして期待に応えた。「打たないよりは全然うれしいです。しっかり自分のスイングができた結果」と笑みが広がった。いずれも違う投手から安打を打って対応力の高さを披露した。二回無死一塁の場面では井上を相手に左前打。四回は先頭打者として菊地から左線二塁打、