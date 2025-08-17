脚見せの季節を迎え、下半身のスタイルアップは欠かせませんが、一般的に下半身を引き締めるエクササイズは“キツい”もの。そんな方にこそおすすめの簡単エクササイズが【壁を使うバックキック】です。太ももの裏の「大腿二頭筋」を集中強化でき、スクワットより“断然ラクちん”に実践できます。🌼スクワットより手軽にできる。１日３セット【下半身全体が引き締まる】簡単習慣壁を使うバックキック（１）壁に手をつき、