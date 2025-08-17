「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）虎の背番号３が貫禄を示した。長嶋さんの追悼試合はグラウンドに背番号３がずらり。巨人の全選手が同番号を背負う中、阪神・大山がミスターばりの勝負強さを発揮し、虎の勝利を呼び込んだ。「昨日ああやって負けてしまったんで、そういう意味では今日の試合はすごく大きいと思っていましたし、どんな形でも勝てたのが一番大きい」前夜は最大４点差を逆転負け。一夜明け、この試合