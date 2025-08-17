演歌歌手新浜レオン（29）が16日、東京・おかちまちパンダ広場の「シタマチ、ふるさと盆踊り大会」で上野観光連盟から初の「上野観光大使」に任命された。デビュー前の19年3月23日に同所で初イベントを開いた時は、人が集まらなくてハト3羽の前で歌ったこともある。「ここが新浜レオンが人前に立って歌った初めての場所。原点、頑張ります。上野の魅力をPRしていきたい」。そして、1000人が見守る中、新曲「Fun！Fun！Fun！」を歌