父野々村真（61）母俊恵（61）の2世タレント香音（24）が16日、都内で、女子中高生×女子大学生との座談会にゲスト出演した。進路に悩む女子中高生に「今すごく大変な時期だと思うけど、あせらなくていい」とメッセージを送った。「最終的に決めるのは自分」とし、「自分のことを信じて自信を強めるために、いろんな人に相談するのがいい」とした上で「自分の気持ちを何よりも大切にして欲しい」と訴えた。