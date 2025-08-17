第107回全国高校野球選手権第107回全国高校野球選手権第11日は16日、甲子園球場で行われた。第1試合は日大三（西東京）が9-4で高川学園（山口）を下して8強一番乗り。エースと4番が互いにノリノリで勝負する姿に、ファンの注目が集まっている。日大三が7-4と3点リードで迎えた5回の守備。エース近藤優樹（3年）と、高川学園の主将で4番・遠矢文太（3年）が対決した。高川学園アルプスから耳に届く応援歌に合わせて笑顔でリズ