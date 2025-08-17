＜神宮外苑花火大会＞◇16日◇神宮球場、秩父宮ラグビー場「2025神宮外苑花火大会」（日刊スポーツホールディングスなど主催）が16日、東京・神宮球場などで開催された。神宮球場では倖田來未（42）、荻野目洋子（56）らが、秩父宮ラグビー場ではTani Yuuki、LIL LEAGUEらがライブを行った。夜空を彩る1万発の花火も打ち上げられ、2会場で4万4000人が44回目を迎えた夏の風物詩を楽しんだ。◇◇◇ナイター照明に
