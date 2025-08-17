◇第107回全国高校野球選手権大会(16日、甲子園球場)全国高校野球選手権大会は16日、3回戦の4試合が行われ、勝利した4校の準々決勝での対戦カードが抽選で決まりました。2年連続で3回戦を突破した関東第一(東東京)は、7年ぶりのベスト8入りを決めた日大三(西東京)と激突。夏の甲子園で東東京代表と西東京代表が対戦するのは、2010年の3回戦、関東第一と早稲田実業(西東京)の対戦以来15年ぶり。この時は関東第一が、現巨人・重信慎