「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された伝統の一戦を阪神が制し、優勝マジックを２つ減らして「２４」とした。初回に森下翔太外野手が自己最多となる１７号先制２ランを放った。キャリアハイを達成した裏には今夏のオールスターゲームで先輩から受けた刺激があった−。◇◇初めて出場した今夏のオールスターゲームで森下は先輩の姿に刺激を受けた。中大の２学年