「全国高校野球選手権・３回戦、山梨学院１４−０岡山学芸館」（１６日、甲子園球場）黒土だらけのユニホームは、全力で戦い抜いた勲章だ。涙はない。岡山学芸館の又吉涼太郎内野手（３年）は九回先頭で二ゴロ。最後はヘッドスライディングで勝利への執念を見せた。「みんなと、ここまで来られて本当に良かった。悔いなく、やれることはやったかなと思います」と晴れやかに振り返った。今年３月中旬には、沖縄県内での合宿中