芝クッション値9.3＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前11.6％、4角12.8％ダートG前7.8％、4角6.8％※土曜午前5時30分。芝は内側の傷みが目立ち始めたが、土曜は時計が速く前、内にいた馬の好走が多かった。軸は引き続き先行馬か。ダートはやや時計がかかる。