芝クッション値10.2＝やや硬め※土曜午前6時30分含水率＝芝G前12.7％、4角12.2％ダートG前4.6％、4角4.6％※土曜午前5時30分。芝は開催が進んで徐々に傷みが目立ってきた。フラットな馬場傾向で外差しも決まる。ダートは乾いて力が要る。大型の先行馬が狙い。