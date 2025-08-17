「全国高校野球選手権・３回戦、日大三９−４高川学園」（１６日、甲子園球場）３回戦４試合が行われ、昨夏王者の京都国際は尽誠学園（香川）に３−２で逆転勝ちして２年連続の８強入りを決めた。山梨学院は先発した来秋ドラフト候補右腕・菰田陽生投手（２年）が５回２／３を１安打無失点で勝利に貢献。日大三（西東京）、昨夏準Ｖの関東第一（東東京）も準々決勝に駒を進めた。１９日の準々決勝は抽選で京都国際−山梨学院、