「全国高校野球選手権・３回戦、山梨学院１４−０岡山学芸館」（１６日、甲子園球場）３回戦４試合が行われ、山梨学院は先発した来秋ドラフト候補右腕・菰田陽生投手（２年）が５回２／３を１安打無失点で勝利に貢献。準々決勝に駒を進めた。マウンドに立つと、その姿は一層大きく見える。打者に迫りくるような巨体から、投じられた剛球。「歓声を聞くと甲子園だなと感じますね」。今春センバツで２年生最速タイ１５２キロを