元乃木坂46山崎怜奈（28）が16日、都内で、TOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」の番組イベント「ダレハナ夏祭り2025〜ザワザワサマー〜」を行った。3回目となる夏イベントで、山崎は歌いながら登場し「去年を上回る規模で開催できました」と喜んだ。ゲストの菅井友香、花澤香菜、ダウ90000、遠山大輔、潮紗理奈とイベントを進行。10月で丸5年を迎える番組について「皆さんに支えられながら頑張ります！」と話した。