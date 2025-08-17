ゴートゥファーストはレース前日、コワイラフォレ調教場で乗り運動。騎乗した横井助手は「休み明けにはなりますが、肉体的にも精神的にもフレッシュ。いい状態でレースに臨めそう」と感触を口にした。8番ゲートについて鞍上の岩田望は「外側の方が良いと思っていたので、良い枠だと思う」と納得。「調教師とも話をして、当日の乗り方を決めたいと思います」と下克上Vへ秘策を練る。