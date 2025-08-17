「明治安田Ｊ１、町田３−０Ｃ大阪」（１６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はＣ大阪に３−０で快勝し、クラブ新のリーグ戦７連勝、公式戦１０連勝とした。京都は東京Ｖに１−０で競り勝って暫定首位に立った。福岡と１−１で引き分けた鹿島と勝ち点４８で並び、総得点で上回った。前節２位の柏は１７日に岡山と対戦する。満員のホームサポーターもお祭り騒ぎだ。町田がクラブ新となるＪ１で７連勝。さらに公式戦連勝も大台