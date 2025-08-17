◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）長嶋さんと史上最強の「ＯＮ砲」を形成した王貞治氏（８５）＝ソフトバンク球団会長＝が、始球式にサプライズ登場した。「４番・ファースト、王」がコールされると、大歓声が東京Ｄを包んだ。巨人の永久欠番となっている、慣れ親しんだ背番号１ではなく「３」のユニホームを着た世界のホームラン王が、バットを握った。「今日は巨人ファンだけじゃなくて日本全国