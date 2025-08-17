8頭立ての2歳オープン戦は単勝1・6倍のアスクエジンバラ（牡＝福永、父リオンディーズ）が2番手追走から4角先頭の積極策で押し切った。キングは「ベイビーっぽいところを道中で見せていた。メンタル面で時間がかかるタイプ」とコメント。福永師は「上手に扱ってくれた。まだ気性の若いところはあるけど3戦2勝は立派。状態に問題がなければ札幌2歳S（9月6日）へ」と展望した。