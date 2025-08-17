タガノミスト（牝4＝渡辺、父マジェスティックウォリアー）が接戦を制し、オープン入りを決めた。大外枠から勢い良く飛び出して3番手を確保。終始外々を回りながら、直線では先に抜け出したルディックを鼻差捉えた。丸山は「もまれずに運ぶことができたし外枠が良かった。スタートも速くスムーズな競馬ができた。最後まで頑張ってくれた」とパートナーを称えた。