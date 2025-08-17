8番枠から果敢に逃げた5番人気バールデュヴァン（牡5＝浜田、父ミッキーアイル）が後続の追い上げを半馬身振り切った。4勝目を挙げてオープン入り。初コンビのバデルは「ペースも向いたし、リズム良く運べました」と勝利をかみしめた。浜田師は「ハナにこだわっていなかったけど、ジョッキーの判断であの形になった。リズム良く運べていたと思う」と人馬を称えた。