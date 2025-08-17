◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2025年8月16日東京D）巨人の全選手、監督、コーチが背番号3を背負った一戦で、阪神で唯一の背番号3が存在感を示した。2―0の3回1死一、三塁。大山が右中間への適時二塁打を放ち、貴重な追加点を生み出した。「昨日はああやって負けてしまったので、今日の試合は凄く大きいと思っていた。どんな形でも勝てたのが一番、大きかった」先制7号2ランを放った前夜は、最大4点リードをひっくり返さ