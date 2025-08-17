◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2025年8月16日東京D）阪神・森下翔太外野手（25）が16日、巨人戦（東京ドーム）の初回に左翼スタンド最上段のバルコニー席へ、キャリアハイを更新する17号先制2ランを放った。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われた一戦で、猛虎不動の「3番」打者が7月15日の中日戦以来22試合ぶりの一発。両リーグ単独トップとなる16度目の勝利打点を挙げ、球団最多タイの「東京ドームでのシーズン8勝