◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2025年8月16日東京D）長嶋茂雄さん追悼試合の重みをかみしめて、阪神・藤川監督は采配をふるった。生まれ育った高知県にいた頃は、テレビで巨人戦を見ることを楽しみとしたG党。誇りを感じていた。「自分の父親も長嶋さんを大好きで、自分もこんな名前（球児）ですから。（野球界の）大切なゲームをタイガースの監督としてやらせていただいて、本当に感謝したい一日になりました」前日は最