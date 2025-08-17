◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2025年8月16日東京D）これぞ、エースの投球だった。9回最後の打者を遊ゴロに仕留めると、村上はようやく頬を緩めた。今季3度目の完封を、自身の巨人戦初完封で彩り、2年ぶりに2桁10勝目をつかんだ。長嶋茂雄さんの追悼試合で、巨人戦通算7試合4勝無敗の“Gキラー”が、本領を発揮してみせた。「個人としては2桁いきたかったので、良かったです。チームが優勝するのが一番なので、もっともっと